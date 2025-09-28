UPITS 2025 में फायर डिपार्टमेंट का हाई-टेक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र, आपदा प्रबंधन की नई तस्वीर की पेश

ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में फायर डिपार्टमेंट का हाई-टेक स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहां आधुनिक उपकरण जैसे विक्टिम ट्रेस कैमरा थर्मल इमेजिंग कैमरा और फायर फाइटिंग रोबोट प्रदर्शित किए गए हैं। ये उपकरण आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव कार्य को आसान बनाते हैं। आधुनिक दमकल वाहन भी दिखाए गए हैं जो आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायक हैं।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार लोगों की नज़र सबसे ज्यादा जिस स्टॉल पर ठहर रही है, वह है फायर डिपार्टमेंट का हाई-टेक स्टॉल। यहां प्रदर्शित अत्याधुनिक उपकरण और दमकल वाहनों ने न केवल दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि आधुनिक तकनीक और तैयारी से आपदा प्रबंधन और अग्निशमन सेवाओं में नई क्रांति आ चुकी है। फायर डिपार्टमेंट ने अपने स्टॉल पर कई अत्याधुनिक उपकरण प्रदर्शित किए, जिनमें Victim Trace Camera, Thermal Imaging Camera, Breathing Apparatus Set और Fire Fighting Robot प्रमुख रहे। इन उपकरणों ने प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों, छात्रों और उद्यमियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की झलक दिखलाई।

विक्टिम ट्रेस कैमरा स्टॉल पर प्रदर्शित Victim Trace Camera आग लगने या इमारत ढहने जैसी दुर्घटनाओं में फंसे लोगों को खोजने में कारगर है। इस कैमरे की मदद से मलबे के अंदर फंसे व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक न केवल बचाव कार्य को आसान बनाती है बल्कि फंसे हुए लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

थर्मल इमेजिंग कैमरा इसी प्रकार, Thermal Imaging Camera आगजनी या धुएं से भरे वातावरण में लोगों का पता लगाने में बेहद उपयोगी है। यह कैमरा धुएं या अंधेरे में भी मौजूद लोगों की लोकेशन बताने में सक्षम है। इसके माध्यम से राहतकर्मी घटनास्थल के तापमान का भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे बचाव कार्य और तेज तथा सुरक्षित ढंग से किया जा सके।

ब्रीदिंग अपरेटस सेट फायर डिपार्टमेंट के स्टॉल पर प्रदर्शित Breathing Apparatus Set दमकल कर्मियों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। धुएं या जहरीली गैसों से भरे माहौल में यह उपकरण दमकलकर्मियों को सुरक्षित सांस लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी मदद से वे लंबे समय तक राहत और बचाव कार्य जारी रख सकते हैं। इस उपकरण ने युवाओं और छात्रों का विशेष ध्यान खींचा, क्योंकि यह दिखाता है कि फायर फाइटर्स किस प्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाते हैं।

फायर फाइटिंग रोबोट स्टॉल का सबसे बड़ा आकर्षण Fire Fighting Robot रहा। इस रोबोट की विशेषता है कि यह अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों, जैसे रसायनिक गोदाम, कारखाने या तेल भंडारण स्थल पर लगी आग को नियंत्रित करने में सक्षम है। यह रोबोट खुद को सुरक्षित दूरी पर रखकर आग पर काबू पाने का काम करता है और लंबे समय तक निरंतर कार्य करने में सक्षम है। यह तकनीक दर्शकों के लिए नई और रोमांचक रही।

आधुनिक वाहनों की प्रदर्शनी फायर डिपार्टमेंट ने केवल उपकरण ही नहीं, बल्कि आधुनिक दमकल वाहनों जैसे आरवीवी (Rescue Vehicle Van), MRDVE (Multi Disaster Response Vehicle) और AVLVT (Advanced Ventilation Ladder Vehicle Truck) भी प्रदर्शित किए। इन वाहनों को हाल ही में विभिन्न जिलों जैसे मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में तैनात किया गया है। ये वाहन न केवल आग बुझाने में सहायक हैं, बल्कि सुनियोजित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।

सुरक्षा जागरूकता का संदेश फायर डिपार्टमेंट ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को यह संदेश दिया कि आपदा प्रबंधन और अग्निशमन कार्य केवल दमकल विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। स्टॉल पर आए आगंतुकों को फायर इक्विपमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और यह बताया गया कि किस तरह सही समय पर सही उपकरण का उपयोग जीवन बचा सकता है।