27 जिलों में आइपीएच लैब 42 जिलों के सीएचसी पर 50 बेड के अस्पताल सहित 484.69 करोड़ की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण

27 जिलों के लोगों को मिलेंगी 150 तरह की जांच सुविधाएं राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को 27 जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आइपीएच लैब), 42 जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर 50 बेड के अस्पताल सहित 484.69 करोड़ की 84 परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। उन्होंने सीतापुर में 200 बेड के नए जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास भी किया।

पाठक ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के अलावा प्रति पांच हजार की आबादी के हिसाब से स्थापित किए गए कुल 25,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को इलाज मिल रहा है। इनमें 14 तरह की पैथोलाजी जांचें, मां व शिशु का टीकाकरण, दवाएं और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सभी जिलों में आइसीयू बेड व वेंटीलेटर की व्यवस्था है। साथ ही, अति गहन चिकित्सा (क्रिटिकल केयर) ब्लाक विकसित किए जा रहे हैं जिससे अति गंभीर मरीजों को जिलों में ही इलाज मिल सके। चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि विशिष्ट सेवाओं के लिए भवन निर्माण के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एटा में 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लाक, जालौन, ललितपुर, आगरा, बदायूं, सिद्धार्थ नगर, बांदा, गोरखपुर, पीलीभीत, संभल, बागपत, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, अयोध्या, सुलतानपुर, संतकबीर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मुजफ्फर नगर, जौनपुर, बस्ती, फतेहपुर, कौशांबी, गाजीपुर में आइपीएच लैब का लोकार्पण किया। इसके अलावा हापुड़, शामली, सिद्धार्थनगर, बांदा, कानपुर देहात, उन्नाव, सुलतानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, हमीरपुर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़ में दवा गोदाम का भी लोकार्पण किया गया। इससे जिले में दवाओं की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी। प्रतापगढ़ के सुबंसा बैरमपुर, पृथ्वीगंज एटा औव्वार, डेरवा, छिपालगढ़ में सीएचसी, सतंकबीर नगर के बरई पार पैठान में पीएचसी, फतेहपुर के अल्लीपुर बहेरा में पीएचसी, गाजीपुर के गोला सुलतानपुर बैरीसाल में पीएचसी जनता को सौंपी गई।