यूपी के इन 8 लैब टेक्नीशियन पर गिर सकती है गाज, भर्ती के समय हो गई थी बड़ी गलती

लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की 2016 में हुई लैब टेक्नीशियन भर्ती में धांधली का मामला सामने आया है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक डिप्लोमा पूरा न करने वाले आठ अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिल गई। ये लोग झांसी समेत कई जिलों में तैनात हैं। 921 पदों की भर्ती में 200 से अधिक पदों पर गड़बड़ी की आशंका है। शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2007 के बाद वर्ष 2016 में भी लैब टेक्नीशियन के 921 पदों की भर्ती में भी बड़े घोटाले किए गए।वर्ष 2016 में निकाले विज्ञापन के माध्यम से ऐसे भी अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिन्होंने विज्ञापन के समय तक लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स पूरा ही नहीं किया था।

ऐसे आठ लोग स्वास्थ्य विभाग में इस समय बतौर लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जो आवेदन के समय तक चयन के योग्य नहीं थे। इन लोगों ने अपना डिप्लोमा कोर्स बाद में पूरा किया। ये आठ लोग इस समय झांसी, कन्नौज, रायबरेली, गाजियाबाद, कानपुर देहात, प्रतापगढ़ और गौतमबुद्ध नगर जिले में मेडिकल कालेजों के साथ ही अन्य चिकित्सालयों में तैनात हैं। इनके डिप्लोमा कोर्स विज्ञापन में आवेदन के लिए दी गई अंतिम तिथि पांच अक्टूबर 2016 के बाद पूरे हुए थे।

जानकार तो बताते हैं कि 921 पदों पर जो भर्तियां हुईं उसमें 200 से अधिक पदों पर चयन में गड़बड़ियां किए जाने की आशंका है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं।

इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वाद दायर किया था। जिसके बाद नियुक्तियों पर रोक लग गई थी। बताया जा रहा है कि कोविड काल में हाईकोर्ट के एक आदेश पर इन सभी को तैनाती दी गई। हालांकि इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे लोगों ने अब हाईकोर्ट लखनऊ की डबल वेंच में याचिका दायर कर रखा है। जिस पर सुनवाई चल रही है।