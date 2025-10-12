विंध्य और बुंदेलखंड में 15 दिसंबर तक मिलने लगेगा हर घर को नल से जल, शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है। इस समय तक हर घर तक जल पहुंचाने के साथ ही थर्ड पार्टी आडिट कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को जल जीवन मिशन-हर घर नल योजना की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जल निगम और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि फेज दो व तीन में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश की जो परियोजनाएं 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं, उन्हें भी 15 दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए। 75 फीसदी पूरे हो चुके कार्यों को मार्च 2026 तक पूरा कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में 90,223 करोड़ रुपये लागत की योजनाएं चल रही हैं। जिनमें 63 सतही स्रोत (सरफेस वाटर) और 548 भूजल स्रोत (ग्राउंड वाटर) आधारित हैं। अब तक 85,364 गांवों के 1.98 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिनमें से 34,274 गांवों में नियमित पानी पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र में जल जीवन मिशन की समय सीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और परियोजना लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर मुख्यमंत्री ने मिशन के सभी कार्यों को अपने संसाधनों से जारी रखने के लिए कहा। जिससे जनता को योजनाओं का समय से लाभ मिल सके।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के नामित नोडल अधिकारियों ने 74 जनपदों में चल रही 147 योजनाओं का निरीक्षण किया। जिनमें से 132 योजनाएं संतोषजनक पाई गईं। शिकायत निवारण प्रणाली के पोर्टल https://jalsamadhan.in पर 62,688 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 46,354 का निस्तारण किया जा चुका है।