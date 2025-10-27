हमीरपुर के गांव में सड़क निर्माण न होने की होगी जांच, गर्भवती को बैलगाड़ी से 3 KM दूर एंबुलेंस तक ले जाने का मामला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य मानवाधिकार आयोग ने हमीरपुर की मौदहा तहसील के ग्रांव परसदवा डेरा में गर्भवती को बैलगाड़ी से तीन किलोमीटर दूर खड़ी एंबुलेंस तक ले जाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा ने इस घटना को लेकर दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर डीएम हमीरपुर को उच्च स्तरीय जांच कराकर 25 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

हमीरपुर के परसदवा डेरा गांव की आबादी लगभग 600 है। इसके बावजूद गांव को मुख्य सड़क से अब तक नहीं जोड़ा गया है। लिहाजा गांव से मुख्य सड़क के बीच कच्चा रास्ता है। रविवार को प्रसव पीड़ा से कराह रही रही गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से तीन किलोमीटर दूर एंबुलेंस तक ले जाना पड़ा था। आजादी के बाद भी इस गांव की सड़क नहीं बनी। दलदलयुक्त रास्ते के जिसके गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकती थी।