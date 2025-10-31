Haj Yatra 2026: हज यात्रा के लिए दूसरी किस्त जमा करने की तिथि बढ़ी, इतने रुपयों का करना है भुगतान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हज कमेटी आफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 के लिए चयनित यात्रियों को दूसरी किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। अब सात नवंबर तक यात्री इसका भुगतान कर सकते हैं। चयनित हज यात्रियों को दूसरी किस्त के रूप में 1.25 लाख रुपये जमा करने हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी।

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि चयनित हज यात्री निर्धारित धनराशि आनलाइन वेबसाइट (https://hajcommittee.gov.in) या हज सुविधा एप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि के जरिए जमा कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में बैंक रेफरेंस नंबर अंकित कर राशि जमा की जा सकती है। आनलाइन भुगतान करने के लिए वेबसाइट पर जाकर ई-स्लिप भी जनरेट की जा सकती है।



