राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा व गुरुनानक जयंती पर दी शुभकामनाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को शुभकानाएं दी हैं। विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंगल कामनाएं की हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता, प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देकर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। हमें उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करते हुए सेवा, करुणा और लोक कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं कार्तिक पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व मानव को प्रकृति से गहराई से जोड़ता है तथा नदियों और जल-संवर्धन के अमूल्य महत्व को सशक्त करता है। उन्होंने गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का सामाजिक सद्भाव का संदेश भारत की सनातन परंपरा का अंग है।