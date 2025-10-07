Language
    जीएसटी राहत की घोषणा भर से सरकार के घट गए 497.72 करोड़, वित्त मंत्री ने कहा- राजस्व में दिखेगी वृद्धि

    By hemant kumar srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:02 AM (IST)

    वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के कारण राजस्व में कमी दिख सकती है लेकिन बाजार गतिविधियों में तेजी से आने वाले महीनों में जीएसटी राजस्व में वृद्धि होगी। सितंबर में सरकार को पिछले वर्ष की तुलना में 489.51 करोड़ रुपये अधिक मिले। सितंबर तक सरकार को राजस्व प्राप्ति का 74.2% प्राप्त हुआ है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को जीएसटी से आम आदमी को दीपावली से पहले ब़ड़ी राहत देने की घोषणा किए जाने का असर सितंबर महीने में राज्य सरकार को जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में दिखा।

    घोषणा के बाद बड़ी खरीददारी करने के लिए प्रदेशवासियों ने जीएसटी की दरें कम होने का इंतजार किया जिससे पिछले वर्ष सितंबर की तुलना में इस बार सरकार को जीएसटी से 497.72 करोड़ रुपये कम राजस्व मिला है।

    22 सितंबर से जीएसटी के घटने से बढ़े कारोबार का कितना फायदा राजस्व के तौर पर सरकार को हुआ इसका पता नवंबर में चलेगा।

    वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का स्पष्टतौर पर कहना है कि जीएसटी की दरें घटने से अभी राजस्व में कमी दिख सकती है लेकिन बाजार की गतिविधियों में तेजी आने से आने वाले महीनों में जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी।

    जीएसटी सहित अन्य करों से सरकार को मिलने वाले राजस्व के संबंध में मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर में 14,747.93 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 489.51 करोड़ रुपये अधिक मिले हैं।

    जीएसटी तथा भूतत्व व खनिकर्म को छोड़कर वैट, आबकारी, स्टांप व निबंधन तथा परिवहन से मिलने वाले राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा राजस्व हासिल हुआ है।

    सितंबर तक तय लक्ष्य का 74 प्रतिशत राजस्व मिला

    वित्त मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के छह माह में सितंबर तक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 1,40,939.55 करोड़ रुपये है। लक्ष्य का 74.2 प्रतिशत यानी 1,04,568.93 करोड़ रुपये राजस्व ही सरकार को मिला है। करेत्तर राजस्व के तौर पर सितंबर तक का लक्ष्य 11,388.05 करोड़ रुपये था जिसके मुकाबले 59.2 प्रतिशत यानी 6743.21 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

    कर सितंबर 2024 सितंबर 2025
    जीएसटी 6108.27 5610.55
    वैट 2356.29 2369.45
    आबकारी 3246.67 3811.70
    स्टांप व निबंधन 2177.34 2516.95
    परिवहन 653.80 745.78
    भूतत्व व खनिकर्म 205.56 183.01
    कुल योग 14747.93 15237.44

    (नोट -- रुपये करोड़ में)