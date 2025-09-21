Language
    'आज है 'गब्बर सिंह टैक्स' का रोल बैक दिवस', अजय राय का तंज; बोले- नीतिगत असफलता का उत्सव मना रही BJP

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:31 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जीएसटी दरों में संशोधन को गब्बर सिंह टैक्स का रोल बैक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नीतिगत असफलता का उत्सव मना रही है। राय ने जीएसटी दरों में कमी का श्रेय राहुल गांधी को दिया जिन्होंने लगातार इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी जीएसटी के विरुद्ध नहीं रही लेकिन भाजपा ने 2017 में गलत स्लैब थोपे थे।

    आज है ''गब्बर सिंह टैक्स'' का रोल बैक दिवसः अजय राय।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार से लागू हो रही जीएसटी की दरों में संशोधन को लेकर कहा है कि यह ''''गब्बर सिंह टैक्स'''' का रोल बैक दिवस है। भाजपा अपनी नीतिगत असफलता के इस रोल बैक का भी उत्सव मना रही है।

    जीएसटी के नए सुधारों के लागू होने की पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी की आठ वर्षों से चली आ रही दरों में संशोधन की बात की है। इसका असल श्रेय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जाता है।

    उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और उनकी मांग के अनुरूप केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करने का निर्णय लिया है। यह कांग्रेस की नीतिगत विजय है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सारा देश यह जानता है कि कांग्रेस कभी भी जीएसटी के विरुद्ध नहीं रही।

    भाजपा की सरकार आने के बाद वर्ष 2017 में पांच स्लैब में 28 प्रतिशत तक की जीएसटी संरचना देश पर थोपी गई थी। उसी समय कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी थी।

    तभी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लगातार दो ही स्लैब की मांग कर रहे थे। आखिरकार भाजपा सरकार ने उनकी मांग को सही ठहराते हुए यह निर्णय लिया है। इसका स्वागत है।

