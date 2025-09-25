GST घटने से लड़कियों की ये पसंदीदा चीज भी हो गई सस्ती, खाने-पीने के सामान के भी घटे दाम

लखनऊ में जीएसटी की दरों में बदलाव से बेकरी उत्पादों आइसक्रीम जूस और चॉकलेट के दामों में कमी आई है। केक और आइसक्रीम पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। पैकेज्ड नमकीन और फ्रूट जूस पर भी जीएसटी कम हुआ है जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिली है। बाजार में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब में आए बदलाव का असर ब्रेकरी से जुड़े उत्पादों पर भी पड़ा है। केक व पेस्ट्री पर कुल कीमत पर जीएसटी 18 प्रतिशत लगती थी। अब वह पांच प्रतिशत ही ली जा रही है। अपने जन्मदिन का केक बनवाने आई स्मृति कहती हैं कि 13 प्रतिशत जीएसटी का लाभ मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर्फ पांच प्रतिशत ही जीएसटी कुल कीमत पर देनी पड़ी। अब बचे हुए पैसों में मैं गुब्बारे और थोड़ी सजावट का आइटम खरीद सकती हूं। इसी तरह आइसक्रीम पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। ऐसे कई उत्पादों पर दामों में गिरावट आई है। इसका असर बाजार में साफ दिखा।

अलग-अलग फ्लेवर के फ्रूट जूस पर 12 प्रतिशत जीएसटी थी, इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। पैकेज्ड नमकीन पर भी जीएसटी अब कुल कीमत पर पांच प्रतिशत देना पड़ेगा। अभी तक 12 प्रतिशत थी। बच्चों की पसंदीदा चाकलेट पर काफी सस्ती हुई है।