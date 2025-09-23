Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टूथपेस्ट से लेकर शैंपू तक हो गया सस्ता, महिला ने 560 दिए तो दुकानदार ने इतने रुपये कर दिए वापस

    By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    लखनऊ में जीएसटी की दरें घटने से लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर राहत मिली है। टूथपेस्ट शैम्पू बिस्कुट और सीमेंट जैसी चीजों पर लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक फायदा हुआ है। दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदने वालों को भी जीएसटी में कमी का लाभ मिला है जिससे उनके बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    टूथपेस्ट पर 25 तो शैंपू पर कम हो गए 60 रुपये

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोखले मार्ग के एक जनरल स्टोर पर अपना 300 ग्राम का टूथपेस्ट लेने पहुंंचे राहुल शर्मा ने जब उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य 225 रुपये दिए तो दुकानदार ने उनको 25 रुपये वापस कर दिए। यह बचत उनको जीएसटी की दर कम होने के कारण हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, नरही की दुकान से रीना गुप्ता ने 340 मिली. वाला 560 रुपये वाला एंट्री डैंड्रफ शैंपू खरीदा। दुकानदार ने जीएसटी कम करके उनसे 500 रुपये लिया। ऐसे में उनको घटी जीएसटी से सीधा 60 रुपये का लाभ पहुंचा।

    जीएसटी की दर कम होने का असर लोगों की रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर वाहनों और इलेक्ट्रानिक उत्पादों तक पड़ा। लोगों ने नवरात्रि के चलते जहां दिनचर्या के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीदीं, वहीं दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक सामान बेचने वाली दुकानों पर भी दिन भर भीड़ देखने को मिली। जनरल स्टोर चलाने वाले विपिन अग्रवाल कहते हैं कि घटी हुई जीएसटी से घर के मासिक बजट में लगभग 500 से लेकर 750 रुपये तक की बचत होगी।

    सदर बाजार के सुमित अग्रवाल अपने पुराने घर की मरम्मत करवा रहे हैं। सदर बाजार स्थित भवन निर्माण सामग्री की दुकान से उन्होंने सीमेंट खरीदा। हर सीमेंट की बोरी पर उनको 20 रुपये की बचत हुई। सुमित अग्रवाल ने 50 बोरियों का आर्डर दे दिया।

    इससे उनकी लागत एक हजार रुपये कम हो गई। सरिता शर्मा ने आलमबाग के स्टोर से 160 रुपये एमआरसी वाला बिस्कुट खरीदा को उनको आठ रुपये का लाभ हुआ। आशीष शर्मा ने 32 इंच का एक स्मार्ट टीवी खरीदा।

    इस ब्रांडेट स्मार्ट टीवी की खरीद पर उनको बिलिंग कराते हुए 1250 रुपये सीधे कम हो गए। सआदतगंज के मो. रईस ने 1.10 लाख रुपये की कीमत वाली एक दो पहिया वाहन खरीदा। उनको 6600 रुपये की जीएसटी कम होने से सीधे बचत हुई। चार पहिया वाहनों पर भी माडल और कीमत के अनुसार 59 हजार से लेकर 1.10 लाख रुपये तक की जीएसटी कम हो गई।

    जतायी जीएसटी की उपलब्धि

    राज्यसभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा हलवासिया मार्केट पहुंचे और जीएसटी सुधारों को लेकर संवाद किया। कहा कि हर घर स्वदेशी , घर-घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का नारा है। भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कुछ नकारात्मक शक्तियां चुनौती दे रही है। डा. शर्मा ने व्यापारियों से अनुरोध किया कि जीएसटी की छूट का लाभ आम जनता तक अवश्य पहुचाएं। उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के सरलीकरण के लाभ भी बताए।