यूपी सहित 19 राज्यों में फैला है जीएसटी चोरी का नेटवर्क, अन्य राज्यों में भी बोगस फर्मों की जांच शुरू
उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में जीएसटी चोरी का नेटवर्क फैला हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल बोगस फर्मों की जांच अन्य राज्यों में भी शुरू हो गई है। इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी की जा रही थी, जिसकी पड़ताल अब तेजी से चल रही है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बोगस फर्में बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले सिंडिकेट का नेटवर्क उत्तर प्रदेश सहित देश के 19 राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू-कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जीएसटी चोरी का खेल सामने आया है। दो मोबाइल नंबरों पर पंजीकृत 122 फर्मों में से कुल 26 फर्में ही यूपी में हैं। 96 फर्में अन्य राज्यों में हैं। संबंधित राज्य भी बोगस फर्मों की जांच कराने में जुट गए हैं।
अन्य राज्यों में बोगस फर्मों के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी का बहुत बड़ा खेल सामने आ सकता है। बोगस फर्म बनाकर लोहे के कारोबार में 368 करोड़ रुपये कर की चोरी किए जाने का मामला अब तक सामने आ चुका है।
राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने जिन राज्यों में बोगस फर्मों के जरिए कारोबार किया गया है, उसकी विस्तृत सूचना संबंधित राज्यों को भेज दी है। फोन पर भी राज्यों के अधिकारियों से बात करते हुए इन फर्मों की जांच कराने को कहा है।
सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों ने भी इन फर्मों की जांच शुरू करा दी है। 122 फर्मों में से यूपी में पंजीकृत फर्मों की कुल संख्या 26 है। इन 26 में से आठ फर्म जीएसटी में पंजीकृत हैं, जबकि 18 फर्म सीजीएसटी के तहत पंजीकृत हैं।
इन राज्यों में बोगस फर्म ने किया है कारोबार
बोगस फर्म ने उत्तर प्रदेश के साथ ही जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, असम, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक कारोबार किया है।
