यूपी में औद्योगिक विकास विभाग ने शुरू की जीबीसी-5 की तैयारियां, 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव तैयार

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्ट यूपी ने 8 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित किया जा सके।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 की तैयारियां की जा रही हैं। नवंबर में आयोजित होने वाली जीबीसी को लेकर इन्वेस्ट यूपी ने आठ अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है।

जीबीसी के लिए अभी तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव ही तैयार किए जा सके हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीबीसी के लिए पांच लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य औद्योगिक विकास विभाग को दिया है।

पिछले वर्ष आयोजित जीबीसी-4 में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक करीब 2.80 लाख करोड़ रुपये का निवेश ही धरातल पर उतारा जा रहा है।

अब इन्वेस्ट यूपी ने औद्योगिक विकास विभाग के जरिए निवेश सारथी व निवेश मित्र पोर्टलों पर निवेश के आवेदन व एनओओसी की प्रक्रिया को और सरल करके निवेश को धरातल पर उतारने का काम तेज कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती एनओसी जारी करने को लेकर ही आ रही है। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी ने अलग से अधिकारियों की टीमें गठित की हैं। इन टीमों को निवेश के आवेदनों को लेकर संबंधित विभागों से एनएओसी दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।