यूपी में अब अब ग्रीन कॉरिडोर किनारे बनेंगी गगनचुंबी इमारतें, आवास-कांप्लेक्स के भी पास होंगे नक्शे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइआइएम रोड से किसान पथ के बीच 57 किलोमीटर लंबे ग्रीन कारिडोर को लखनऊ महायोजना 2031 में शामिल कर लिया गया है। शासन की मुहर लगने के बाद अब कारिडोर के किनारे आवास, कांप्लेक्स आदि के नक्शे पास हो सकेंगे और गगनचुंबी इमारतें भी खड़ी होंगी।

लखनऊ महायोजना 2031 में गोमती तट पर प्रस्तावित पुराने बंधे का ही उल्लेख रहा है। साथ ही बंधे से 200 मीटर तक निर्माण न होने की बाधा रही है। इसके अलावा कई जगह पर नदी का किनारा तय न होने से आवास, दुकान आदि के नक्शा स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे। प्रदेश सरकार ने ग्रीन कारिडोर को ही संरेखण यानी सीमा रेखा मानते हुए लखनऊ महायोजना 2031 में संशोधन करने के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगा था किसी ने भी 18 अक्टूबर तक सुझाव या आपत्ति नहीं की।