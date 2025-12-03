यूपी में अब अब ग्रीन कॉरिडोर किनारे बनेंगी गगनचुंबी इमारतें, आवास-कांप्लेक्स के भी पास होंगे नक्शे
लखनऊ महायोजना 2031 में आईआईएम रोड से किसान पथ के बीच ग्रीन कॉरिडोर को शामिल किया गया है। शासन की मुहर लगने के बाद कॉरिडोर के किनारे निर्माण हो सकेगा। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइआइएम रोड से किसान पथ के बीच 57 किलोमीटर लंबे ग्रीन कारिडोर को लखनऊ महायोजना 2031 में शामिल कर लिया गया है। शासन की मुहर लगने के बाद अब कारिडोर के किनारे आवास, कांप्लेक्स आदि के नक्शे पास हो सकेंगे और गगनचुंबी इमारतें भी खड़ी होंगी।
लखनऊ महायोजना 2031 में गोमती तट पर प्रस्तावित पुराने बंधे का ही उल्लेख रहा है। साथ ही बंधे से 200 मीटर तक निर्माण न होने की बाधा रही है। इसके अलावा कई जगह पर नदी का किनारा तय न होने से आवास, दुकान आदि के नक्शा स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे। प्रदेश सरकार ने ग्रीन कारिडोर को ही संरेखण यानी सीमा रेखा मानते हुए लखनऊ महायोजना 2031 में संशोधन करने के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगा था किसी ने भी 18 अक्टूबर तक सुझाव या आपत्ति नहीं की।
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा दो में दी गई शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने ग्रीन कारिडोर को ही गोमती नदी की नई सीमा रेखा तय किया है। उन्होंने लखनऊ महायोजना 2031 में संशोधन करने की अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।