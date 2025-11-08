ग्राम चौपालें बनीं गांवों के विकास का ग्रोथ इंजन: केशव; ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी से लखनऊ के विकासखंड बख्शी का तालाब के ग्राम उसरना में आयोजित ग्राम चौपाल को वर्चुअली संबोधित किया। कहा कि ग्राम चौपालों के माध्यम से गांवों की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो रहा है। विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। प्रदेश में हर सप्ताह होने वाली ग्राम चौपालें अब गांवों के विकास का ग्रोथ इंजन बन गई हैं।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से अब तक एक लाख 63 हजार से अधिक ग्राम चौपालें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीण शामिल हुए हैं और 5.7 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। चौपालों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

हर शुक्रवार को प्रत्येक विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों में चौपालों का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है। कहा कि चौपालों से कृषि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच रही हैं। इन चौपालों में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, मुफ्त गैस व बिजली कनेक्शन, शौचालय और मनरेगा मजदूरी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को माफ नहीं किया जाएगा। यदि कोई रिश्वत मांगे तो सीधे उनसे संपर्क किया जा सकता है।