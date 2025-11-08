Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम चौपालें बनीं गांवों के विकास का ग्रोथ इंजन: केशव; ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:04 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम चौपालें गांवों के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुकी हैं। इन चौपालों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। ग्राम चौपालें ग्रामीणों को अपनी समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी से लखनऊ के विकासखंड बख्शी का तालाब के ग्राम उसरना में आयोजित ग्राम चौपाल को वर्चुअली संबोधित किया।

    कहा कि ग्राम चौपालों के माध्यम से गांवों की समस्याओं का समाधान गांव में ही हो रहा है। विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। प्रदेश में हर सप्ताह होने वाली ग्राम चौपालें अब गांवों के विकास का ग्रोथ इंजन बन गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से अब तक एक लाख 63 हजार से अधिक ग्राम चौपालें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीण शामिल हुए हैं और 5.7 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। चौपालों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

    हर शुक्रवार को प्रत्येक विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों में चौपालों का आयोजन नियमित रूप से हो रहा है। कहा कि चौपालों से कृषि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच रही हैं। इन चौपालों में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर समाधान किया जाता है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, मुफ्त गैस व बिजली कनेक्शन, शौचालय और मनरेगा मजदूरी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को माफ नहीं किया जाएगा। यदि कोई रिश्वत मांगे तो सीधे उनसे संपर्क किया जा सकता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि गांव की सड़कें ग्रामीणों की जीवन रेखा हैं, इसलिए इन्हें गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाया जाए। ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह केवल गीत नहीं, बल्कि एक मंत्र, ऊर्जा, स्वप्न और संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सभी मिलकर अपने गांव को आदर्श बनाएं, क्योंकि गांव विकसित होंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा।