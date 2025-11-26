Language
    युवा सही दिशा आगे बढ़ेगा तो बदलेगा भारत, राजभवन में हुए राष्ट्रीय वयस्क पुरस्कार समारोह में बोलीं राज्यपाल

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने से ही भारत का विकास संभव है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने राजभवन द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की मुख्य संरक्षिका आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में हुए राष्ट्रीय वयस्क पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले सदस्यों को सिल्वर एलीफेंट अवार्ड, बार टू सिल्वर स्टार अवार्ड, सिल्वर स्टार अवार्ड और थैंक्स बैज सम्मानित किया।

    उन्होंने कहा कि स्काउट्स-गाइड्स संगठन युवाओं को अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और देशभक्ति के संस्कार देने वाला मजबूत मंच है। साथ ही यह भी कहा कि जब देश का युवा सही दिशा में आगे बढ़ेगा, तभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

    समारोह मेंं पुरस्कार विजेताओं को प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि सम्मान भविष्य में और बेहतर कार्य की जिम्मेदारी भी है। युवाओं में राष्ट्रहित, सकारात्मक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को रचनात्मकता और कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

    पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख करते हुए ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल को जनभागीदारी बढ़ाने वाला बताया। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी आधुनिकीकरण, एचपीवी वैक्सीन अभियान, टीबी मुक्त भारत के प्रयास, माडल स्कूल पहल और बाल गृहों की सुविधाओं में सुधार जैसे राजभवन द्वारा संचालित कार्यों का भी उल्लेख किया।

    उन्होंने कहा कि शिक्षक ही बच्चों के वास्तविक मार्गदर्शक हैं और उनका आचरण समाज निर्माण की दिशा तय करता है। युवाओं से कौशल व ज्ञान के बल पर वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाने का आह्वान किया। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के चीफ नेशनल कमिश्नर डा. केके खंडेलवाल की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया।

    इस अवसर पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री थीरू अनबिल महेश पोय्यामोझी, पीजीआर सिंधिया, स्काउट्स व गाइड्स के प्रादेशिक मुख्यायुक्त डा. प्रभात कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।