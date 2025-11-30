UP: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलौत बोले-समाज की जिम्मेदारी है दिव्यांग बच्चों का कल्याण

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा है कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का समग्र कल्याण, समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभिभावक संबंधी प्रक्रियाओं में सहयोग मिलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने राष्ट्रीय संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित 31वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन को संबोधित किया। आयोजन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बौद्धिक दिव्यांगजन को अवसर प्रदान करने का आह्वान किया।