जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के स्थापना दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी शुभकामनाएं 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने कहा कि हिमालय की गोद में बसे ये प्रदेश, जिसकी धरा शौर्य, बलिदान और आध्यात्मिक महानता की साक्षी है। हमारे राष्ट्र की अद्वितीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है।

बर्फ की शुभ्र शीतलता, देवदार की सुरभित वायु, डल झील के नयनाभिराम तरंग और लद्दाख की विराट पर्वतमालाएं सदैव भारत की एकता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का गान करती हैं।

नागरिकों के मंगल और प्रगति की कामना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर व वीरभूमि लद्दाख सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और भारत माता की इस शिरोमणि विभूति में शांति, समृद्धि और सौहार्द का अक्षय दीप अनवरत प्रज्वलित रहे।