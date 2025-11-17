विश्वविद्यालयों के भवन निर्माणों की सुस्ती पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, बोलीं- परियोजनाओं का ईमानदारी से हो मूल्यांकन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विश्वविद्यालयों में चल रहीं भवन निर्माण परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हर परियोजना की शुरुआत से लेकर उसकी समयसीमा, बजट और अब तक की प्रगति का ईमानदारी से मूल्यांकन होना चाहिए। राजभवन में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने विलंब के वास्तविक कारणों की पहचान कर जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में केंद्र प्रायोजित पीएम-उषा योजना के तहत विश्वविद्यालयों को मिले फंड और उससे जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने कहा कि पीएम-उषा का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक उच्च शिक्षा को बेहतर और सुलभ बनाना है। इसलिए फंड का उपयोग पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि डिजाइन छात्रों व शिक्षकों की जरूरतों के हिसाब से तैयार हों।

जर्जर भवनों का निरीक्षण जरूरी जर्जर भवनों का समय-समय पर निरीक्षण जरूरी है और सिर्फ वास्तविक आवश्यकता होने पर ही नए भवन बनाए जाएं। पीडब्ल्यूडी को प्रशिक्षित इंजीनियरों की निगरानी में डिजाइन तैयार करने और निर्माण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा कि आंगनवाड़ी, विद्यालय और विश्वविद्यालय तीनों की प्रकृति अलग है, इसलिए इनकी बिल्डिंग भी उनकी जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए।