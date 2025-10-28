बालिकाओं की शिक्षा संग सर्वांगीण विकास पर दें ध्यान, राज्यपाल ने दिए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। राजकीय बाल गृह बालिका और शिशु बालिका गृह लखनऊ से संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। सभी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण एवं हेल्थ कार्ड तैयार कराया जाए। शिविर आयोजन के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाए।

सोमवार को राजभवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने निर्देश दिए कि सभी बालिकाओं के बैंक खाते शीघ्र खोले जाएं और उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा के लिए अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहें।