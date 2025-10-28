Language
    बालिकाओं की शिक्षा संग सर्वांगीण विकास पर दें ध्यान, राज्यपाल ने दिए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:34 AM (IST)

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाने, हीमोग्लोबिन परीक्षण कराने और हेल्थ कार्ड बनवाने पर जोर दिया। बालिकाओं के बैंक खाते खुलवाने, शिक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। बालिका गृहों को विश्वविद्यालयों से जोड़कर सशक्त बनाने और डिजिटल शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। राजकीय बाल गृह बालिका और शिशु बालिका गृह लखनऊ से संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ
    बैठक में राज्यपाल ने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। सभी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण एवं हेल्थ कार्ड तैयार कराया जाए। शिविर आयोजन के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाए।
    सोमवार को राजभवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने निर्देश दिए कि सभी बालिकाओं के बैंक खाते शीघ्र खोले जाएं और उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा के लिए अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहें।

    सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ बालिकाओं तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। बालिका गृहों को विश्वविद्यालयों से जोड़कर बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त किया जाए।

    उन्होंने डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी पांडे को आनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल सुविधाएं स्थापित कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर) डा. सुधीर एम. बोबडे, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास लीना जौहरी आदि उपस्थित रहे।