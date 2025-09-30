Language
    उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया धान का एमएसपी, पहली तारीख से शुरू होगी सरकारी खरीद, शासनादेश जारी

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:14 AM (IST)

    लखनऊ में धान और मोटे अनाजों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। इस बार धान के एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बाजरा मक्का और ज्वार के एमएसपी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार ने 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है जिसके लिए चार हजार क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मोटे अनाज की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।

    धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद कल से

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद बुधवार से शुरू होगी। इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

    वहीं, बाजरा के लिए 150 रुपये, मक्का के लिए 125 रुपये और ज्वार हाईब्रिड व मालदांडी के लिए 328 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया है। हाल ही कैबिनेट इनकी क्रय नीतियों को स्वीकृति दी थी, सोमवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए गए।

    खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है। इस बार सामान्य धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया है। 60 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए चार हजार क्रय खोले जा रहे है।

    क्रय नीति के अनुसार धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर से 31 जनवरी तक चलेगी। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीद जाएगा। वहीं मोटे अनाज की खरीद एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी।

    इसके तहत 11 जिलों में ज्वार, 25 जिलों में मक्का और 33 जिलों में बाजरा की खरीद होगी। इस बार मक्का का एमएसपी 2400 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का एमएसपी 2775 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) का एमएसपी 3699 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार (मालदांडी) का एमएसपी 3749 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

    क्रय नीति के अनुसार मक्का की खरीद बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर में की जाएगी।

    बाजरा की खरीद बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव में होगी, जबकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद की जाएगी।

    इस बार 2.20 लाख टन बाजरा, 50 हजार टन ज्वार और 15 हजार टन मक्का की खरीद का लक्ष्य है। बाजरा खरीद के लिए 300, ज्वार के लिए 80 और मक्का के लिए 75 क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं।