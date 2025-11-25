गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, अब इन शहरों के यात्रियों को भी मिलेगा सीधा फायदा
गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का 28 नवंबर से बरेली के इज्जतनगर स्टेशन तक विस्तार किया जा रहा है। यह ट्रेन सीतापुर-लखीमपुर के रास्ते बरेली तक जाएगी। गोरखपुर से चलकर यह डालीगंज पहुंचेगी, जहाँ इंजन रिवर्स होकर सीतापुर की ओर प्रस्थान करेगी। रेलवे के आदेशानुसार, यह गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस अब बरेली तक यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस 28 नवंबर से बरेली के इज्जतनगर स्टेशन तक जाएगी। इस ट्रेन का विस्तार सीतापुर-लखीमपुर होकर बरेली तक होगा। यह ट्रेन गोरखपुर से डालीगंज आएगी और यहां से ही इसका इंजन रिवर्स कर वापस सीतापुर सेक्शन पर रवाना हो जाएगी।
रेलवे के आदेश के अनुसार ट्रेन 15009 गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस गोरखपुर से रात 10:15 बजे चलकर डालीगंज सुबह 6:10 बजे पहुंचेगी। यहां से इंजन रिवर्स करने के बाद ट्रेन 6:45 बजे छूटेगी और मोहिबुल्लापुर से 6:53 बजे होते हुए भोजीपुरा दोपहर 12:15 बजे व इज्जतनगर दोपहर 12:45 बजे पहुंचेगी।
