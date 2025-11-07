यूपी के इस जिले में 50 एकड़ भूमि में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 392 करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गोरखपुर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की लागत 40 करोड़ रुपये बढ़ कर 392 करोड़ रुपये हो गई है। बढ़ी लागत प्रदेश कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद चयनित निर्माण एजेंसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) निर्माण कार्य शुरू कर देगी। नियोजन विभाग जल्द से जल्द बढ़ी लागत का प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी में है, जिससे स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जा सके।

अब तक टैक्स सहित इस स्टेडियम की लागत 352 करोड़ रुपये थी, जो कैबिनेट से पास है। चयनित निर्माण एजेंसी ने नियोजन विभाग को जो रेट दिया है वह 392 करोड़ रुपये है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा गोरखपुर जिले के लिए जो दरें स्वीकृत हैं, उसके मुताबिक 392 करोड़ रुपये की लागत ठीक है।