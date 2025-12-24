यूपी ट्रैफिक पुलिस और Google Maps एक साथ करेंगे काम, नया अपडेट आने पर घर से निकलते ही मिल जाएगी ये जरूरी सूचना
लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए गूगल मैप को अपडेट किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस गूगल के साथ मिलकर शहर का मैप अपडेट कर रही है जिससे वीआईपी ...और पढ़ें
संतोष तिवारी, लखनऊ। आफिस जाते समय अचानक वीआइपी मूवमेंट, आपदा या निर्माण के कारण अगर ट्रैफिक डायवर्जन किया है तो गूगल आपको अलर्ट कर देगा ताकि जाम में नहीं फंसे। यातायात दुरुस्त रहे इसके लिए ट्रैफिक पुलिस गूगल के साथ मिलकर शहर का मैप अपडेट कर रही है।
पुलिस का दावा है कि मैप अपडेट हो जाने के बाद गूूगल से इस तरह के अलर्ट के साथ ही निर्माणाधीन फ्लाईओवरों और सकरी गलियों की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। दरअसल शहर के लगातार विस्तार और निर्माण से कई सकरे और वैकल्पिक रास्ते बन गए हैं जो अभी मैप पर अपडेट नहीं हैं।
पुलिस उपायुक्त यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि गूगल के अधिकारियों के साथ मिलकर मैप को अपडेट कराने की योजना बनाई जा रही है। शहर की सड़कों पर दिन पर दिन बढ़ रहे यातायात से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। घर से निकलने के पहले ही लोगों को अगर सड़कों की स्थिति के बारे में पता चल जाए तो शहर में काफी हद तक जाम लगने से रोका जा सकेगा।
यातायात पुलिस ने गूगल के साथ मिलकर जो योजना बनाई है उसके अनुसार शहर में पुल या दूसरे किसी निर्माण के कारण अगर यातायात व्यवस्था में बदलाव करना पड़ रहा है तो इसकी जानकारी लोगों को मिलती रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मैप का प्रयोग कर रहे चालक को नियमित अंतराल अलर्ट मिलता रहेगा।
इसके लिए पुलिस शहर भर में सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्यों, किसी भी कारण से होने वाले डायवर्जन और किसी अन्य कारण से अगर यातायात की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी रियल टाइम जानकारी गूगल कार्यालय को लगातार अपडेट की जाती रहेगी। इसके बाद गूगल से यह जानकारी मैप में अपडेट कर दी जाएगी जो कुछ ही पलों में वाहन चालकों की स्क्रीन पर दिखने लगेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।