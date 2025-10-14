Language
    शिक्षामित्रों को जल्‍द म‍िलेगा सरकार का तोहफा, श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दिया आश्वासन

    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षामित्रों को जल्द ही सरकार की ओर से तोहफा मिलने का आश्वासन दिया है। सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षामित्र नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद अब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों को सरकार की ओर से जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।

    श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के हित में सकारात्मक फैसला लेने जा रही है। वे विधानभवन के तिलक हाल में आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित शिक्षामित्र के भविष्य निर्धारण विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के संघर्ष और समर्पण को भली-भांति समझती है। बहुत जल्द उनकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा।

    उन्होंने शिक्षामित्रों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा और लगन से विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते रहें। एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच सितंबर को शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि और अन्य सुविधाएं बढ़ाने का संकेत दिया था। अब पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि यह घोषणा कब अमल में आएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरीकिशोर तिवारी ने की। संचालन शारदा कुमार शुक्ला ने किया। कार्यशाला में प्रदेशभर से शिक्षामित्र पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला प्रतिनिधि मौजूद रहे।