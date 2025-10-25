Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gonda Crime News: गोंड़ा में विवाद से नाराज युवक ने पत्नी की गला रेता, हत्या के बाद फरार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    Gonda Crime News: मृतका के भाई विनय कुमार के मुताबिक शनिवार की सुबह आठ बजे मेरे जीजा सात वर्षीय भांजे कान्हा को हमारे घर लाकर के छोड़ दिए। जब हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे घर से तुरंत चले गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोल्हमपुर बाजार में घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़

    संवाद सू्त्र, जागरण, गोंडा :विवाद से नाराज युवक ने शनिवार काे सुबह पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को ससुराल में छोड़कर वह फरार हो गया। भांजे को लेकर मामा जब बहन के घर पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मृतका के भाई ने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवाबगंज के कोल्हमपुर बाजार के गुनीराम ने वजीरगंज के मधवापुर की आरती से आठ वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। उनके बीच पहले भी कई बार आपसी विवाद हुए थे, जिन्हें परिवार के सदस्यों ने सुलझाया था। मृतका के भाई विनय कुमार के मुताबिक शनिवार की सुबह आठ बजे मेरे जीजा सात वर्षीय भांजे कान्हा को हमारे घर लाकर के छोड़ दिए। जब हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे घर से तुरंत चले गए।

    विनय कुमार ने बताया कि मैं भांजे को लेकर के अपने बहन आरती के घर पहुंचा तो देखा कि उसका शव पड़ा है। भांजे ने बताया कि पापा ने मम्मी को मार डाला। मृतका के सिर पर हथौड़े व गले पर चाकू से वार किया गया था।

    विनय कुमार ने तत्काल नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या का आराेपित गुनीराम बाजार में ही फल की दुकान लगाता था। घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। एएसपी राधेश्याम राय ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली।

    मृतका के भाई की तहरीर पर पति गुनीराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया गया है। एसओ नवाबगंज अभय सिंह ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। सीओ तरबगंज डा. उमेश्वर प्रभात सिंह ने भी कोल्हमपुर बाजार में घटनास्थल का निरीक्षण किया।