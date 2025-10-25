Gonda Crime News: गोंड़ा में विवाद से नाराज युवक ने पत्नी की गला रेता, हत्या के बाद फरार

संवाद सू्त्र, जागरण, गोंडा :विवाद से नाराज युवक ने शनिवार काे सुबह पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को ससुराल में छोड़कर वह फरार हो गया। भांजे को लेकर मामा जब बहन के घर पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मृतका के भाई ने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवाबगंज के कोल्हमपुर बाजार के गुनीराम ने वजीरगंज के मधवापुर की आरती से आठ वर्ष पहले कोर्ट मैरिज की थी। उनके बीच पहले भी कई बार आपसी विवाद हुए थे, जिन्हें परिवार के सदस्यों ने सुलझाया था। मृतका के भाई विनय कुमार के मुताबिक शनिवार की सुबह आठ बजे मेरे जीजा सात वर्षीय भांजे कान्हा को हमारे घर लाकर के छोड़ दिए। जब हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे घर से तुरंत चले गए।

विनय कुमार ने बताया कि मैं भांजे को लेकर के अपने बहन आरती के घर पहुंचा तो देखा कि उसका शव पड़ा है। भांजे ने बताया कि पापा ने मम्मी को मार डाला। मृतका के सिर पर हथौड़े व गले पर चाकू से वार किया गया था।

विनय कुमार ने तत्काल नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या का आराेपित गुनीराम बाजार में ही फल की दुकान लगाता था। घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। एएसपी राधेश्याम राय ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली।