    धनतेरस में सोने की बुकिंग कराने वालों ने खूब कमाया मुनाफा, पढ़िए कैसे

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:14 PM (IST)

    लखनऊ के सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले सोना बुक कराने वालों को भारी मुनाफा हुआ। 14-18 दिनों में प्रति 10 ग्राम 10-12 हजार रुपये का लाभ मिला। निवेशकों ने ज्वेलर्स के ऑफर्स का फायदा उठाया। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक सोने के दाम लगातार बढ़े। अनुराग रस्तोगी के अनुसार, सोना हमेशा से पसंदीदा निवेश रहा है, और निवेशकों ने अच्छा लाभ कमाया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्राफा बाजार में धनतेरस से पहले यानी एक अक्टूबर से चार अक्टूबर तक बुकिंग कराने वालों ने खूब मुनाफ कमाया। चौदह से अठारह दिन में प्रति दस ग्राम में दस से बारह हजार रुपये मुनाफा कमाया। वह भी कुल कीमत का कुछ प्रतिशत बुकिंग राशि देकर। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक करवा व धनतेरस से पहले जिसने भी बुकिंग कराई, उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया।

    धनतेरस से पहले ही ब्रांडेड शोरूम व नान ब्रांडेड शोरूम से पचास किलो सोना बुक हो चुका था। इनमें कुछ सोना दीपावली वाले दिन भी शेष बुकिंग राशि देकर लोगों ने खरीदा। इस दौरान समझदार निवेशकों ने ज्वेलर्स द्वारा चलाए जा रहे कई आफरों का लाभ भी उठाया।

    जैसे कोई ज्वेलर्स जितना सोना खरीदे उतनी चांदी मुफ्त दे रहे थे तो कोई बुकिंग पर विशेष छूट व मेकिंग चार्ज नहीं ले रहे थे। यही नहीं कुछ ज्वेलर्स गिफ्ट भी देकर आकर्षित कर रहे थे। पंद्रह से 18 दिन में लोगों ने सोने में निवेश करने से पीछे नहीं हटे। खास बात है कि इस बार सोने की बढ़ती कीमतों के बाद भी खरीदारों ने बुकिंग खूब कराई थी।

    जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक अगर सोने के दामों पर नजर दौड़ाए तो हर माह सोने के दाम बढ़े हैं। जनवरी 2025 में सोना 76 हजार रुपये प्रति दस ग्राम के आसपास था और अक्टूबर 2025 में सोना 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है।

    इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के नार्थ हेड अनुराग रस्तोगी ने बताया कि सोना हमेशा से लोगों का प्रिय रहा है। इसलिए समझदार निवेशकों ने इसमें निवेश किया और अच्छा लाभ कमाया है। वर्तमान में जो थोड़े बहुत सोने के दाम गिरे हैं, उसमें भी उछाल आएगा और पुराने रेट पर सोना होगा।

    सर्राफा बाजार में चार अक्टूबर 2025 को सोने के दाम 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम थे और 22 कैरेट के दाम 1,12,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहे और 18 कैरेट के दाम 93 हजार रुपये प्रति दस ग्राम रहा। लोगों ने अपने बजट के हिसाब से सोने की बुकिंग कराकर लाभ कमाया।

    ज्वेलर्स कहते हैं कि कुछ निवेश ऐसे थे जो सिक्के में पूरा पैसा देकर निवेश किया और दस दिन में बेचकर निकल गए। इससे उनको सीधे लाखों रुपये का मुनाफा हुआ। क्योंकि सिक्कों में कोई कटौती ही नहीं होती है।

    सात माह में 24 कैरेट सोने के इस तरह बढ़े दाम 
    एक जनवरी 2025 : 76,194 रुपये प्रति दस ग्राम
    दो फरवरी 2025 : 82,086 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक मार्च 2025 : 87,019 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक अप्रैल 2025 : 92,109 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक मई 2025 : 96,210 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक जून 2025 : 97,489 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक जुलाई 2025 : 98,500 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक अगस्त 2025 : 1,00,213 रुपये प्रति दस ग्राम
    एक सितंबर 2025 : 1,10,595 रुपये प्रति दस ग्राम
    चार अक्टूबर 2025 : 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम
    18 अक्टूबर 2025 : 1,32,300 रुपये प्रति दस ग्राम
    20 अक्टूबर 2025 : 1.32 लाख रुपये प्रति दस ग्राम
    नोट : भाव लगभग के हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।