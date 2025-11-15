अब गो आश्रयों को चलाने के लिए गांव और निकाय स्तर पर बनेंगी कमेटियां, हर महीने होगी समीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गो आश्रय स्थलों की स्थापना और संचालन के लिए अब ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर भी अनुश्रवण समितियों को गठन किया जाएगा। वहीं जिला स्तरीय समिति हर माह बैठक कर संचालन की समीक्षा करेंगी। इसके लिए निराश्रित गोवंश संरक्षण के बनी नीति में संशोधन किया गया है।

ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन की नीति के तहत अब तक जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति को हर तीन माह में दो बार और उसके बाद हर माह बैठक करने की अनिवार्यता थी। अब हर माह बैठक करने की व्यवस्था लागू की गई है।

इतने महीने में होगी बैठक वहीं मंडल स्तरीय समितियों को तीन माह में एक बार बैठक करनी होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर भी स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होगा।