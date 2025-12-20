IIM लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला 'Gen-Z' पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश का पहला जेन-जी डाकघर भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) में शुरू हो गया। शुक्रवार को आइआइएम के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार व पोस्ट मास्टर जनरल (मुख्यालय परिक्षेत्र) सुनील कुमार राय की उपस्थिति में फीता काटकर इस डाक घर का लोकार्पण किया।

भारतीय डाक विभाग ने देश के शिक्षा संस्थानों में 46 डाकघरों को जेन-जी थीम पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है।प्रो. एमपी गुप्ता ने कहा कि इस पहल की सबसे विशेष बात यह है कि जेन-जी डाकघर का डिजाइन स्वयं हमारे विद्यार्थियों ने तैयार किया है। वाल आर्ट, म्यूरल्स व अन्य रचनात्मकता उनकी कल्पनाशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं।

चीफ पोस्ट मास्टर क्या बोले? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार ने कहा कि नया डाकघर युवाओं की पसंद, ऊर्जा, रचनात्मकता और डिजिटल जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसमें डिजिटल सुविधाएं देने के साथ आधुनिक नवाचारों से युवाओं को जोड़ा जाएगा।मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल सुनील कुमार राय ने बताया कि इस डाक घर में विद्यार्थियों के सामानों की बुकिंग व डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी।

जेन-जी थीम पर पोस्ट आफिस की सुविधा लखनऊ विश्वविद्यालय व सैनिक स्कूल में शुरू करने का भी प्रस्ताव है। दैनिक जागरण ने यह जानकारी 17 दिसंबर के अंक में प्रकाशित की थी। इस अवसर पर प्रवर डाक अधीक्षक अवधेश मिश्र, उप डाक अधीक्षक अजय प्रकाश अस्थाना आदि उपस्थित रहे।