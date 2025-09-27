Language
    गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर टेरर फंडिंग? ATS आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर कर रही पूछताछ

    By Alok Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:35 PM (IST)

    लखनऊ एटीएस गाजा युद्ध पीड़ितों के नाम पर जुटाए गए चंदे की टेरर फंडिंग के एंगल से जांच कर रही है। इंटरनेट पर वीडियो और क्यूआर कोड से चंदा इकट्ठा किया गया जो महाराष्ट्र के तीन आरोपियों के खातों में आया और विदेश भेजा गया। एटीएस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चंदा देने वाले 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

    कई वीडियो के माध्यम से भी वसूली गई थी चंदे के नाम रकम

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) गाजा के युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा जुटाए जाने के मामले में टेरर फंडिंग की दिशा में भी छानबीन कर रहा है। चंदा वसूली के लिए इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर कई वीडियो भी साझा किए गए थे।

    इन वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी चंदे के रूप में बड़ीरकम जुटाई गई थी। यह रकम महाराष्ट्र से पकड़े गए तीन आरोपितों अयान, जैद नोटियार व अबू सुफियान के बैंक खातों में आई थी, जिसे विदेश ट्रांसफर किया गया। एटीएस तीनों आरोपितों को पुलिस रिमांड पर पूछताछ कर रहा है।

    मास्टरमाइंड अयान ने एक वेबसाइट के माध्यम से 22 लाख रुपये विदेश के खातों में ट्रांसफर किए थे। एटीएस ने विदेश भेजी गई रकम को लेकर भी आरोपितों से अलग-अलग लंबी पूछताछ की है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रीस के एक खाते में 45 हजार रुपये किसके कहने पर भेजे गए थे और वह खाता किसका है।

    प्रदेश के 50 से अधिक लोगों ने चंदे के नाम पर रकम दी थी। एटीएस उन लोगों के बयान भी दर्ज कर रहा है। आरोपितों ने कुछ नए खातों की जानकारी भी सामने आई है। गाजा में युद्ध पीड़ितों के नाम पर इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से क्राउड फंडिंग की सूचना पर एटीएस ने बीते दिनों छानबीन शुरू की थी और मामले में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपितों को महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया था।