गायत्री प्रजापति पर हमला करने वाला कौन? किस आरोप में पहुंचा था जेल, डीआईजी ने दी जानकारी
लखनऊ के गोसाईगंज जेल में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हत्यारोपित बंदी विश्वास राजपूत ने लोहे की पटरी से हमला किया जिससे उनके सिर और हाथ पर चोटें आईं। डीआईजी जेल डा. रामधनी के अनुसार बंदी ने पूर्व मंत्री द्वारा अपशब्द कहे जाने पर यह हमला किया। गायत्री प्रजापति की पत्नी ने उनके पति की सुरक्षा की मांग की है और साजिश का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हत्यारोपित बंदी द्वारा हमला करने के मामले में जेलर राजेश कुमार की तरफ से दी गई तहरीर पर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
गोसाईगंज जेल में बंद गायत्री पर मंगलवार की शाम सफाई बंदी ने लोहे की पटरी से हमला कर दिया था। घटना में उनके सिर और हाथ पर चोट आई थी। जेल के अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें केजीएमयू के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।
आरोपित बंदी की पहचान विश्वास राजपूत के रूप में हुई है। वह 2022 से हत्या के आरोप में जेल में बंद है। लखनऊ परिक्षेत्र के डीआईजी जेल डा. रामधनी ने बताया कि मंगलवार को पूर्व मंत्री ने बंदी को अपशब्द कहे गए थे।
इस पर अलमारी के नीचे लगे लोहे की पटरी से आरोपित बंदी ने उन्हें चोट पहुंचाई। उन्हें केजीएमयू के ट्रामा सेंटर भेजा गया था, जहां उनका स्वास्थ्य सामान्य है। डीआईजी के मुतबिक, यह आकस्मिक घटना है। किसी भी प्रकार की साजिश सामने नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है।
मेरे पति को सुरक्षा दी जाए
गायत्री प्रसाद प्रजापति की विधायक पत्नी महराजी प्रजापति ने सरकार और न्यायालय से पति की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने साजिश के तहत पति पर हमला होने का आरोप लगाया है।
कहा कि उन्हें जेल में एक बोतल पानी तक नहीं ले जाने दिया जाता, तो कैसे चाकू और कैंची चली गई। निर्दोष पति को राजनीति के तहत सजा कराकर आठ वर्ष से जेल में रखा गया है।
पति से मिलने के बाद वह बीमार पड़ गईं। परिवारजन ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ।
