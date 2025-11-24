यूपी में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर होगा फोकस
उत्तर प्रदेश में 2500 प्रगतिशील किसानों को गैप सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका उद्देश्य उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन को बढ़ावा देना है। किसानों को सुरक्षित खेती के तरीकों और गैप सर्टिफिकेशन के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2500 प्रगतिशील किसानों को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज (गैप) का सर्टिफिकेशन प्रशिक्षणय दिलाया जाएगा। अपर मुख्य मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
सोमवार को विभागीय बैठक में बीएल मीणा ने कह कि प्रदेश के आमों की वैश्विक मांग को देखते हुए इंडी गैप सर्टिफिकेशन कार्यक्रम दो चरणों में संचालित किया जाएगा।
प्रथम चरण में प्रगतिशील किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और निर्यातकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण आधारित उत्पादों की फूड सेफ्टी एवं हाइजीन पर विशेष जोर रहेगा।
द्वितीय चरण में चयनित किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्रों पर माडल फार्म स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग नीति-2023 के लाभार्थियों, संरक्षित खेती करने वाले किसानों और आम उत्पादकों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभांवित हों।
सभी उप निदेशक उद्यान एवं जनपदीय उद्यान अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में प्रगतिशील किसानों और किसान उत्पादक संगठनों की सूची तैयार कर आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम प्रतिभाग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।