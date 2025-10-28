Language
    राज्य गन्ना प्रतियोगिता में बिजनौर और शामली अव्वल, दोनों जिलों के किसानों को मिले दो-दो संवर्गों में पुरस्कार

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    राज्य गन्ना प्रतियोगिता 2024-25 में बिजनौर और शामली के किसानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिजनौर के ब्रजेश कुमार शर्मा और मोहित त्यागी, तथा शामली के प्रमेंद्र राणा और वासु राणा ने विभिन्न श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया। लखीमपुर खीरी, बागपत और मुजफ्फरनगर के किसानों ने भी विभिन्न संवर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया। गन्ना विकास विभाग ने परिणामों की घोषणा की और विजेताओं को पुरस्कृत किया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य गन्ना प्रतियोगिता वर्ष 2024-25 में बिजनौर और शामली के किसान आगे रहे। इन दोनों जिलों के किसानों ने दो-दो श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए हैं। बिजनौर के किसान ब्रजेश कुमार शर्मा ने शीघ्र पेड़ी संवर्ग में 1985 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज और मोहित त्यागी ने युवा गन्ना किसान पौधा संवर्ग में 1529 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है।

    शामली के किसान प्रमेंद्र राणा ने ड्रिप विधि से सिंचाई पौधा संवर्ग में 1864 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज और वासु राणा ने युवा गन्ना किसान पेड़ी संवर्ग में 1836 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज हासिल कर पहला स्थान प्रापत किया है।

    वहीं शीघ्र पौधा संवर्ग में लखीमपुर खीरी के ज्योति प्रकाश सिंह को 2509 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त करने, सामान्य पौधा संवर्ग में बागपत के कृष्ण कुमार को 1146 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उत्पादन प्राप्त करने और ड्रिप विधि से सिंचाई पेड़ी संवर्ग में मुजफ्फरनगर के ब्रह्मानंद को 1633 क्विंटल प्रति हैक्टेयर उपज प्राप्त करने के लिए पहला स्थान मिला है।

    गन्ना विकास विभाग ने मंगलवार को परिणामों की घोषणा की। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि सात संवर्गों में प्रदेश भर से 1318 आवेदन पत्र मिले थे। विभाग द्वारा नामित कटाई अधिकारियों से प्राप्त परिणामों के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है।

    शीघ्र पौधा संवर्ग में लखीमपुर के संतकुमार वर्मा दूसरे व हरदोई के अनुराग शुक्ला तीसरे, सामान्य पौधा संवर्ग में अंबेडकरनगर के धनंजय सिंह दूसरे व मेरठ के कपिल तीसरे, पेड़ी संवर्ग में शामली के देवेंद्र सिंह दूसरे व सत्य प्रकाश तीसरे, ड्रिप सिंचाई संवर्ग में बुलंदशहर के भुवनेश्वर कुमार दूसरे व मुजफ्फरनगर के मनीष कुमार तीसरे, ड्रिप विधि से सिंचाई पेड़ी संवर्ग में बिजनौर के विनीत कुमार दूसरे व मुजफ्फरनगर के नैपाल तीसरे, युवा गन्ना किसान पौधा-संवर्ग में शामली के मन चौधरी दूसरे व मुजफ्फरनगर के धीरेंद्र प्रताप तीसरे और युवा गन्ना किसान पेड़ी-संवर्ग में मुजफ्फरनगर के शशांक मलिक दूसरे व शामली के विशाल चौधरी तीसरे पर रहे।

    सभी प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 51 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार विजेताओं को 31 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को 21 हजार रुपये की धनराशि, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कार की धनराशि विजेताओं के खाते में भेजी गई है।