वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में गैंग्स्टर को पैर में लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा पुलिस से मुठभेड़ में शनिवार रात बिजनौर निवासी गैंग्स्टर बदमाश आसिफ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आसिफ अपने दोस्त जीशान के साथ बाइक से जा रहा था।

सिगरा पुलिस को भनक लगी तो पुलिस ने लहरतारा ओवर ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर ली, जिससे घबराए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोकते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों अंतत: हत्थे चढ़ गए।

एसीपी डा. ईशान सोनी ने बताया कि गोली लगने से घायल बदमाश आसिफ ग्राम रेहरा,पोस्ट हीमपुर दीपा,थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर का निवासी है। उसका दोस्त जिशान भी बिजनौर जिला के हरि सिंह का भोगला, थाना रायपुर का निवासी है।