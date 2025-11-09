Language
    वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में गैंग्स्टर को पैर में लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    वाराणसी में सिगरा पुलिस के साथ मुठभेड़ में बिजनौर का गैंगस्टर आसिफ गोली लगने से घायल हो गया। वह अपने साथी जीशान के साथ बाइक पर था, पुलिस ने लहरतारा ओवर ब्रिज के पास घेराबंदी की। बदमाशों ने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन दोनों पकड़े गए। आसिफ और जीशान जहरखुरानी और टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल थे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। सिगरा पुलिस से मुठभेड़ में शनिवार रात बिजनौर निवासी गैंग्स्टर बदमाश आसिफ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आसिफ अपने दोस्त जीशान के साथ बाइक से जा रहा था।

    सिगरा पुलिस को भनक लगी तो पुलिस ने लहरतारा ओवर ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर ली, जिससे घबराए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोकते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों अंतत: हत्थे चढ़ गए।

    एसीपी डा. ईशान सोनी ने बताया कि गोली लगने से घायल बदमाश आसिफ ग्राम रेहरा,पोस्ट हीमपुर दीपा,थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर का निवासी है। उसका दोस्त जिशान भी बिजनौर जिला के हरि सिंह का भोगला, थाना रायपुर का निवासी है।

    दोनों बदमाश वाराणसी व आसपास के जनपदों में जहरखुरानी और टप्पेबाजी की घटनाएं करते हैं। दोनों के खिलाफ सिगरा थाना में भी केस दर्ज है। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में आए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस टीम में सिगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा व रोडवेज चौकी प्रभारी कुमार गौरव सिंह मौजूद रहे।