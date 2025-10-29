Language
    गंगा एक्सप्रेस-वे से इस जिले से जोड़ना चाहते हैं लोग, सीएम योगी को भेजे तीन हजार पोस्ट कार्ड

    By Sachin Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    बिजनौर को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए भाकियू अराजनैतिक ने पोस्टकार्ड अभियान चलाया। ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम कुमार के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री को तीन हजार पोस्टकार्ड भेजे। किसान गंगा एक्सप्रेस वे को हरिद्वार से बिजनौर होते हुए निकालने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पोस्टमास्टर को पोस्टकार्ड सौंपे।

    संवाद सूत्र, नूरपुर (बिजनौर)। गंगा एक्सप्रेस वे से बिजनौर को जोड़ने के लिए भाकियू अराजनैतिक द्वारा चलाई जा रही पोस्टकार्ड मुहिम के तहत ब्लाक अध्यक्ष उत्तम कुमार के नेतृत्व में किसानों द्वारा तीन हजार पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री को भेजे गए।
    भाकियू द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे से बिजनौर को जोडे जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड पर मांगपत्र भेजे जाने की मुहीम छेड़ी गई है।

    भाकियू कार्यकर्ता पोस्टकार्ड भेजकर गंगा एक्सप्रेस वे हरिद्वार से बिजनौर होते हुए निकाले जाने की मांग कर रहे है। बुधवार को नूरपुर ब्लाक अध्यक्ष उत्तम कुमार के नेतृत्व में कस्बे के स्योहारा मार्ग स्थित पोस्ट आफिस पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग के तीन हजार पोस्टकार्ड पोस्टमास्टर को सौंपे। पोस्टकार्ड सौंपने वालों में ब्लाक अध्यक्ष उत्तम कुमार,जयपाल भगत,ऋषिपाल सिंह, खुशीराम, जयपाल सिंह,धर्मेंद्र सिंह एवं विक्रम सिंह शामिल रहे।