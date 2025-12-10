राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गाजियाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव और कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर विभागीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

निलंबन अवधि के दौरान अरविंद को एफएसडीए मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अनिल को मंडलीय कार्यालय लखनऊ से संबद्ध करते हुए उनके खिलाफ अनुशासानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। अरविंद पर आरोप हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से उनका तालमेल अच्छा नहीं है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने मनमर्जी से खाद्य कारोबारियों की दुकानों व गोदामों पर छापामारी की। विभाग ने इसे नियमों के विपरीत मानते हुए संदिग्ध और निजी हित में की गई कार्रवाई माना है। उन पर गाजियाबाद में खाद्य गुणवत्ता में सुधार बनाए न रखने, मिलावट करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने, उनका उत्पीड़न करके एफएसडीए की छवि खराब करने का आरोप भी हैं।