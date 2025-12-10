Language
    गाजियाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य और कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सस्‍पेंड, FSDA कम‍िश्नर रोशन जैकब ने की कार्रवाई

    By Amit Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गाजियाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव और कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने गाजियाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव और कानपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर विभागीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

    निलंबन अवधि के दौरान अरविंद को एफएसडीए मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अनिल को मंडलीय कार्यालय लखनऊ से संबद्ध करते हुए उनके खिलाफ अनुशासानिक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

    अरविंद पर आरोप हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से उनका तालमेल अच्छा नहीं है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने मनमर्जी से खाद्य कारोबारियों की दुकानों व गोदामों पर छापामारी की। विभाग ने इसे नियमों के विपरीत मानते हुए संदिग्ध और निजी हित में की गई कार्रवाई माना है। उन पर गाजियाबाद में खाद्य गुणवत्ता में सुधार बनाए न रखने, मिलावट करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने, उनका उत्पीड़न करके एफएसडीए की छवि खराब करने का आरोप भी हैं।

    वहीं अनिल पाल को ड्यूटी के दौरान व्यापारियों से अभद्रता करते हुए वसूली, पद का दुरुपयोग, झूठे आरोप लगाकर धमकी देने और निजी व्यक्ति को साथ लेकर धूम्रपान करते हुए रौब दिखाकर रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ कानपुर के व्यापारी राजेश गुप्ता सहित कई व्यापारियों ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए गए। आयुक्त ने अनिल निलंबित करने और अनुशाासनिक कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रयागराज के सहायक आयुक्त खाद्य संजय कुमार पांडेय इस मामले की जांच करेंगे।