उत्तर प्रदेश में एफएसडीए का बड़ा एक्शन, 1155 कुंतल मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट, तीन एफआईआर दर्ज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने अभियान चलाकर बुधवार तक 2993 कुंतल मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त और 1155 कुतंल नष्ट की है। जब्त की गई खाद्य सामग्री का मूल्य लगभग 3.88 करोड़ रुपये और नष्ट की गई सामग्री का मूल्य लगभग 1.75 करोड़ रुपये है। मिलावटी सामान बेचने के मामले में उन्नाव, मथुरा और लखनऊ में एफआइआर दर्ज कराई गई है।

एफएसडीए आयुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ आठ अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के दौरान 4621 निरीक्षण, 2085 छापे और 2853 नमूनों की जांच की गई है। दीपावली को जनता के लिए सुरक्षित, स्वच्छ बनाने के लिए 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा।

उन्होंने बताया कि उन्नाव में 215 किलो खोया जब्त कर नष्ट करते एफआइआर दर्ज कराई गई है। मथुरा में 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। लखनऊ में 802 किलो खोया नष्ट किया गया है। दोनों ही जगह एफआइआर कराई गई है।

झांसी में 1200 किलो खोया, हाथरस में 790 किलो मिलावटी आचार जब्त किया गया और तीन हजार किलो खराब आचार नष्ट किया गया। बुलंदशहर में तीन हजार किलो मिलावटी रसगुल्ला और गुलाबजामुन, मीरजापुर में 1478 किलो मिलावटी खोया, सहारनपुर में 1,100 किलो खोया नष्ट किया गया। हापुड़ में छह हजार लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया है।

वहीं कानपुर देहात में 500 लीटर दूध, 400 किलो खोया, 2200 किलो बर्फी, 250 किलो पेड़ा, 358 किलो केक नष्ट किए गए। गोरखपुर में 1400 किलो पनीर और खोया जब्त और एक हजार लीटर खराब सरसों तेल नष्ट किया गया।

मेरठ में 71 लीटर पामोलीन तेल, 20 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त और 35 किलो रसगुल्ला, 180 किलो पनीर, 2500 किलो खोया नष्ट किया गया। एटा में 340 लीटर सरसों तेल और 900 किलो घी नष्ट किए गए। खीरी में 871 किलो खाद्य सामग्री जब्त और 50 किलो नष्ट की गई।

आगरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर में भी लाखों मूल्य की मिलावटी सामग्री नष्ट की गई है। रोशन जैकब ने बताया कि साहिबाबाद टोल पर 750 किलो पनीर, हापुड़ टोल छिजारसी पर 1500 किलो पनीर, एनएच 34 जीटी रोड कानपुर से 4040 किलो खोया, बाराबंकी टोल से 910 कार्टन मिलावटी मिठाई, और कानपुर पनकी रोड से 2450 किलो खोया नष्ट किया गया।

टोल फ्री नंबर 18001805533 करें शिकायत खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली उत्पादों का निर्माण, बिक्री या संगठित रूप से मिलावट का कारोबार संचालित होने की जानकारी मिले, तो उसकी सूचना एफएसडीए को दी जा सकती है। एफएसडीए ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001805533 पर काल की जा सकती है।