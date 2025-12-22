Frozen Shoulder: एसजीपीजीआई में पीआरपी थेरेपी से दूर हुआ कंधे का दर्द, जकड़न से भी राहत

सुमन पांडे फ्रोजन शोल्डर (एडहेसिव कैप्सूलाइटिस) की समस्या से पीड़ित थीं। इस बीमारी में कंधे में तेज़ दर्द होने लगता है और हाथ उठाना या पीछे ले जाना मुश्किल हो जाता है। सामान्य दवाओं और पारंपरिक इलाज से आराम न मिलने पर उन्हें पीजीआई के पेन मैनेजमेंट चिकित्सा क्लिनिक में भर्ती किया गया।

एनेस्थीसिया विभाग के पेन मैनेजमेंट विशेषज्ञ प्रो. सुजीत गौतम और उनकी टीम ने सुमन को पीआरपी (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा) थेरेपी दी। यह उपचार शरीर के अपने रक्त से तैयार प्लाज्मा के माध्यम से सूजन कम करने और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। इसके साथ कंधे के विशेष व्यायाम भी कराए गए, जिससे मूवमेंट बेहतर हो सके।

इलाज के बाद उनके दर्द में उल्लेखनीय कमी आई और वे अब रोज़मर्रा के काम पहले की तुलना में कहीं आसानी से कर पा रही हैं। प्रो सुजीत के अनुसार फ्रोजन शोल्डर की समस्या डायबिटीज से पीड़ित लोगों में अधिक देखने को मिलती है, हालांकि चोट या लंबे समय तक दर्द बने रहने के बाद भी यह समस्या हो सकती है।

सुमन पांडे का कहना है दर्द से परेशान होने पर वह दर्द की दवा लेती थी तो कई लोगों ने बताया की दर्द की दवा अधिक लेने से किडनी खराब हो सकती है और भी कई तरह का उपचार कराया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब काफी आराम है। विशेषज्ञों का कहना है कि दर्द प्रबंधन को केवल अंतिम विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसका उद्देश्य मरीज की दर्द से राहत, चलने-फिरने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

यहां ले सकते है सलाह

पेन मैनेजमेंट केयर क्लिनिक डी ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, नवीन ओपीडी में रोज होती है। जहां लंबे समय से चले आ रहे दर्द, फ्रोजन शोल्डर व अन्य जटिल दर्द का इलाज होता है।