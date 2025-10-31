पौधारोपण का राज खोलेगा एफआरआई, हरियाली का होगा आकलन, पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ। प्रदेश सरकार तीन वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23) में हुए पौधारोपण की थर्ड पार्टी जांच कराने जा रही है। कितने पौधे जिए-कितने सूख गए, पौधारोपण का राज अब वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) देहरादून खोलेगा।

इसके लिए वन विभाग व एफआरआइ के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया गया है। प्रत्येक जिले की 50 प्रतिशत तहसीलों में हरियाली की जांच की जाएगी। स्थल चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा।

इन तीन वर्षों में 90 करोड़ पौधे लगे हैं। वन विभाग को थर्ड पार्टी जांच के लिए 4.11 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। जांच के लिए 15 टीमें लगाई जाएंगी और इसमें करीब 15 माह का समय लगेगा।

योगी सरकार के आठ वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण का परिणाम जानने के लिए हुए एमओयू पर एफआरआइ की निदेशक डा. रेणु सिंह व वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना राम कुमार ने हस्ताक्षर किए हैं।