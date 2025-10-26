यूपी में 10 लाख किसानों को फ्री दिए जाएंगे सीड्स मिनीकिट, बाकी को आधे दाम पर मिलेगा बीज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के फ्री बीज मिनीकिट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लॉटरी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीज किसान कल्याण केंद्रों (कृषि विभाग के बीज गोदामों) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रबी सीजन के लिए प्रदेश में बीज और खाद की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी 75 जिलों में रबी सीजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बुआई कार्य सुचारू रूप से हो सके। आठ प्रकार की फसलों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं, जिनमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, राई, तोरिया और जौ शामिल हैं।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे नए बीजों का सही ढंग से भंडारण करें, उचित बोआई करें और फसलों को पक्षियों व अन्य जीवों से सुरक्षित रखें ताकि अंकुरण बेहतर हो सके। साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य किसी को न दें।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद की भी पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलों में डीएपी, एनपीके, एसएसपी, पोटाश और यूरिया का पर्याप्त स्टाक है। सहकारी समितियों पर भी खाद पर्याप्त है। दावा किया कि रबी फसलों की बुआई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।