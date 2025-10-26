Language
    यूपी में 10 लाख किसानों को फ्री दिए जाएंगे सीड्स मिनीकिट, बाकी को आधे दाम पर मिलेगा बीज

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के मुफ्त बीज मिनीकिट प्रदान कर रही है। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लॉटरी द्वारा दिए जा रहे हैं। अन्य किसानों को प्रमाणित बीज 50% अनुदान पर मिलेंगे। कृषि मंत्री ने रबी सीजन के लिए बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी, जिससे किसानों को बुआई में सुविधा होगी।

    Hero Image

    10 लाख किसानों को मिलेगा फ्री बीज मिनीकिट।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के फ्री बीज मिनीकिट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये मिनीकिट ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लॉटरी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीज किसान कल्याण केंद्रों (कृषि विभाग के बीज गोदामों) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रबी सीजन के लिए प्रदेश में बीज और खाद की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

    उन्होंने बताया कि सभी 75 जिलों में रबी सीजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बुआई कार्य सुचारू रूप से हो सके। आठ प्रकार की फसलों के बीज अनुदान पर दिए जा रहे हैं, जिनमें गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, राई, तोरिया और जौ शामिल हैं।

    उन्होंने किसानों से अपील की कि वे नए बीजों का सही ढंग से भंडारण करें, उचित बोआई करें और फसलों को पक्षियों व अन्य जीवों से सुरक्षित रखें ताकि अंकुरण बेहतर हो सके। साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य किसी को न दें।

    मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खाद की भी पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलों में डीएपी, एनपीके, एसएसपी, पोटाश और यूरिया का पर्याप्त स्टाक है। सहकारी समितियों पर भी खाद पर्याप्त है। दावा किया कि रबी फसलों की बुआई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

    अनुदान पर ये बीज उपलब्ध

    फसल बीज-विक्रय दर (रु./क्विंटल) अनुदान (रु./क्विंटल) किसान अंशदान (रु./क्विंटल)
    गेहूं (सामान्य किस्में) 4680 2340 2340
    राई/सरसों 10317 5153 5164
    तोरिया (अगेती) 11147 5500 5647
    चना 10320 5160 5160
    मसूर 11048 5523 5525
    जौ 7093 3574 3519

    खाद की उपलब्धता

    • डीएपी: 4.79 लाख मीट्रिक टन।
    • एनपीके: 4.82 लाख मीट्रिक टन।
    • एसएसपी: 3.02 लाख मीट्रिक टन।
    • यूरिया: 11.84 लाख मीट्रिक टन।
    • पोटाश: 95 हजार मीट्रिक टन।