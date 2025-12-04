सरकार फ्री में दे रही UPPCS की कोचिंग, अभ्यर्थी 12 तक कर सकते हैं आवेदन
समाज कल्याण विभाग द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी इसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा। मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित होने तक कोचिंग सत्र नियमित रूप से संचालित रहेंगे।
इसके आवेदन के साथ अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां जमा करनी होंगी। दो हजार रुपये की काशन मनी भी जमा करनी होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद प्रवेश प्रदान किया जाएगा। कोचिंग सत्र के दौरान अभ्यर्थियों को हास्टल, भोजन और लाइब्रेरी की निश्शुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह विशेष प्रशिक्षण सत्र गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन में संचालित होगा।
