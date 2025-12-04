सरकार फ्री में दे रही UPPCS की कोचिंग, अभ्यर्थी 12 तक कर सकते हैं आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी इसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भागीदारी भवन के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत छह लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले अभ्यर्थियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से कोचिंग में प्रवेश मिलेगा। मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित होने तक कोचिंग सत्र नियमित रूप से संचालित रहेंगे।