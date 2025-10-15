Language
    सीएम योगी का तोहफा, यूपी के क‍िसानों को फ्री में बांटी जाएगी ये चीज

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    रबी सीजन में सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयासों में जुटी है। इस बार किसानों को तिलहन के 5.50 लाख बीज मिनीकिट का निश्शुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

    कृषि विभाग के अनुसार रबी फसल में तिलहन की फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन खरीफ मौसम की अपेक्षा अधिक होता है। फसलों पर कीट एवं व्याधि का संक्रमण भी कम होता है, जिससे अधिक उत्पादकता मिलने की संभावना रहती है। किसानों को तिलहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा कई योजना और अनुदान आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

    इस बार नवीन प्रजातियों के प्रोत्साहन के लिए निश्शुल्क मिनीकिट के साथ 7653 खंड प्रदर्शन और इतनी ही किसान पाठशालाओं का आयोजन करने की योजना है। प्रदर्शन का अनुदान चयनित किसानों के खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।