होम्योपैथी से लेकर फिजियोथेरेपी तक के डॉक्टर मिलेंगे एक ही जगह, आप भी फ्री में करा सकते हैं इलाज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गायत्री शक्ति पीठ की ओर से छह अक्टूबर को श्रीराम आयुष केंद्र रामपुर देवरई बीकेटी में निश्शुल्क स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी व मर्म चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार किया जाएगा।

आयोजन संयोजक डा. एपी शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में मरीजों की शुगर, बीपी आदि की निश्शुल्क जांच के साथ दवाएं भी दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं को भी परामर्श दिया जाएगा। गर्भावस्था में अपनी व गर्भस्थ की समुचित देखभाल को लेकर गर्भवती महिलाओं की काउंसिलिंग भी की जाएगी।