    होम्योपैथी से लेकर फिजियोथेरेपी तक के डॉक्टर मिलेंगे एक ही जगह, आप भी फ्री में करा सकते हैं इलाज

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    लखनऊ में गायत्री शक्ति पीठ 6 अक्टूबर को श्रीराम आयुष केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। मेले में आयुर्वेद होम्योपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों से इलाज होगा। शुगर बीपी की मुफ्त जांच और दवाएं मिलेंगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष परामर्श दिया जाएगा। पैरालिसिस पीलिया किडनी रोगियों को भी परामर्श मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा विभाग का लोकार्पण भी होगा।

    निश्शुल्क स्वास्थ्य मेला छह को, पांच पद्धतियों से होगा इलाज

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। गायत्री शक्ति पीठ की ओर से छह अक्टूबर को श्रीराम आयुष केंद्र रामपुर देवरई बीकेटी में निश्शुल्क स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी व मर्म चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार किया जाएगा।

    आयोजन संयोजक डा. एपी शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में मरीजों की शुगर, बीपी आदि की निश्शुल्क जांच के साथ दवाएं भी दी जाएंगी। गर्भवती महिलाओं को भी परामर्श दिया जाएगा। गर्भावस्था में अपनी व गर्भस्थ की समुचित देखभाल को लेकर गर्भवती महिलाओं की काउंसिलिंग भी की जाएगी।

    शक्ति पीठ के पुनीत खरे ने बताया कि पैरालिसिस, पीलिया, किडनी फेलियर, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस और थायराइड के रोगियों को भी परामर्श दिए जाएंगे। शक्तिपीठ की ओर से संचालित केंद्र में प्राकृतिक चिकित्सा विभाग का लोकार्पण भी किया जाएगा। वि.