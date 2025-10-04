UP News: मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार को प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत ड्रायविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम के साथ हुई। इसके तहत हर जिले में निश्शुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 100-100 बालिकाओं-महिलाओं का चयन किया गया।

चयनित प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सप्ताह का आयोजन 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस तक किया जाएगा, इस दौरान बालिकाओं और महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम किए जाएंगे।

समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक आज

राज्य समग्र शिक्षा विभाग में चार अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। इसमें समग्र शिक्षा में चल रहे सभी पोर्टलों की समीक्षा की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी पटल प्रभारी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े पोर्टल और पीएफएमएस पोर्टल पर चार अक्टूबर तक की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा है। इस बैठक में पोर्टल संचालन और डेटा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी ताकि आगे होने वाली केंद्रीय बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो सकें।