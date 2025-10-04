UP News: मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण

Language
    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    महिला एवं बाल विकास विभाग ने ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह शुरू किया जिसमें हर जिले की 100 महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा पोर्टलों की समीक्षा करेगा और एआईसीटीई ने तकनीकी संस्थानों में सीधे प्रवेश के लिए 5 अक्टूबर तक का अंतिम अवसर दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार को प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत ड्रायविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम के साथ हुई। इसके तहत हर जिले में निश्शुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 100-100 बालिकाओं-महिलाओं का चयन किया गया।

    चयनित प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सप्ताह का आयोजन 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस तक किया जाएगा, इस दौरान बालिकाओं और महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण संबंधी कार्यक्रम किए जाएंगे।

    समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक आज

    राज्य समग्र शिक्षा विभाग में चार अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। इसमें समग्र शिक्षा में चल रहे सभी पोर्टलों की समीक्षा की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी पटल प्रभारी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े पोर्टल और पीएफएमएस पोर्टल पर चार अक्टूबर तक की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा है। इस बैठक में पोर्टल संचालन और डेटा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी ताकि आगे होने वाली केंद्रीय बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो सकें।

    प्रवेश की अंतिम तिथि कल तक

    अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने तकनीकी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक आखिरी मौका दिया है। जो छात्र 2025-26 सत्र में सीधे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए पांच अक्टूबर अंतिम तिथि है। इस तिथि तक वह प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।