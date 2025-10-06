IPS Transfer: यूपी में चार सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला, कानपुर के नए पुलिस आयुक्त बने रघुवीर लाल
योगी सरकार ने सोमवार को चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। रघुबीर लाल को कानपुर नगर का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। दिवेश जुनेजा को पुलिस महानिदेशक अभियोजन के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक सी०ओ०आई०डी० का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक सी०ओ०आई०डी० का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को चार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। रघुबीर लाल (IPS-RR-1997) को अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ से पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर के पद पर भेजा गया है।
दिवेश जुनेजा (IPS-RR-1992) दीपेश जुनेजा को DG अभियोजन बनाया गया। BK सिंह को DG CID का भी प्रभार मिला, DG साइबर क्राइम भी बने रहेंगे। तरुण गाबा IG रेंज लखनऊ के साथ IG सुरक्षा का प्रभार देखेंगे।
|
क्र0
|
अधिकारी का नाम व बैच
|
कहां से
|
कहां को
|
1
|
श्री दिवेश जुनेजा, आईपीएस-आरआर-1992
|
पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, सी०ओ०आई०डी०, उ०प्र०, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार।
|
पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
|
2
|
श्री विनोद कुमार सिंह, आईपीएस-आरआर-1994
|
पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उ०प्र०, लखनऊ।
|
पुलिस महानिदेशक, सी०ओ०आई०डी०, उ०प्र०, लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, उ०प्र०, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार।
|
3
|
श्री रघुवीर लाल, आईपीएस-आरआर-1997
|
अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
|
पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर।
|
4
|
श्री तरूणा गाबा, आईपीएस-आरआर-2001
|
पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
|
पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।