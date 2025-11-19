लापरवाही पर सहकारिता विभाग की बड़ी कार्रवाई, चार अधिकारी निलंबित; यूपी में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति

गबन के आरोपित गन्ना विभाग के लेखा लिपिक पर चलेगा मुकदमा

सरकारी खातों से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में आरोपित गन्ना विभाग के लेखा लिपिक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। पुलिस की जांच के बाद विभाग ने उसके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है।

वर्ष 2022 में गन्ना विकास परिषद गजरौला और चंदनपुर के सरकारी खातों से धनराशि का गबन करने का मामला सामने आया था। मामले में गजरौला थाने में तत्कालीन लेखा लिपिक प्रशांत कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित लेखा लिपिक को पिछले दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।