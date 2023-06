अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला, मुलायम सिंह यादव को लेकर कही ये बात

बैठक के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए वाघेला ने कहा मैं मुलायम सिंह यादव को कई वर्षों से जानता हूं। ऐसे में स्वाभाविक है कि मेरे (उनके बेटे) अखिलेश के साथ अच्छे संबंध हैं उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने आया हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में वाघेला बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे।

अखिलेश से मिलने पहुंचे गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला

पीटीआई, नई दिल्ली: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए इसे 'शिष्टाचार मुलाकात' बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मीटिंग ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में हुई थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला जी की लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार भेंट। pic.twitter.com/5VKW6qePBl June 28, 2023 बैठक के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए वाघेला ने कहा, ''मैं मुलायम सिंह यादव को कई वर्षों से जानता हूं। ऐसे में स्वाभाविक है कि मेरे (उनके बेटे) अखिलेश के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने आया हूं और बैठक में जो कुछ भी होगा, आपको बताऊंगा।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में वाघेला बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे। सपा सुप्रीमों इन दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की मुहिम में जुटे हुए हैं, इसके लिए उन्होंने PDA का आह्वान किया है, जिसके तहत सभी गैरभाजपाई दलों से एक साथ की अपील की है। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी।

Edited By: Nitesh Srivastava