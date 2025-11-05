कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल का निधन, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल, जो 68 वर्ष के थे, का निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा। उनके निधन पर कई कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
राब्यू, लखनऊ। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल का बुधवार को निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे आैर काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। सवा माह से वह मेदांता अस्पताल, गुरुग्राम में भर्ती थे। अंतिम संस्कार गुरुवार दोपहर तीन बजे लखनऊ के बैकुंठ धाम में होगा।
अग्रवाल के निधन पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, वरिष्ठ नेता द्विजेंद्र त्रिपाठी, वीरेंद्र मदान, प्रमोद सिंह, डा.आरपी त्रिपाठी, अंशू अवस्थी, मुकेश सिंह चौहान व अन्य ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
