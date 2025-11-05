कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल का निधन, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक

कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल, जो 68 वर्ष के थे, का निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा। उनके निधन पर कई कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।