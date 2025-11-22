विदेशी मुद्रा देकर लोगों से टप्पेबाजी करने वाले बांग्लादेशी समेत दो गिरफ्तार, सऊदी अरब के नोट बरामद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वजीरगंज पुलिस ने शनिवार को विदेशी मुद्रा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले बांग्लादेशी और पश्चिम बंगाल के दो टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि टप्पेबाजों के पास से सऊदी अरब के 29 नोट, छह मोबाइल फोन, करीब 8100 रुपये और अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह के अन्य टप्पेबाजों की तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बांग्लादेश के गोपालगंज गोहाला निवासी हसन शेख और पश्चिम बंगाल के गोरिया सोनारपुर निवासी उमर शेख हैं। दोनों दुबग्गा में रहकर फल का ठेला लगाने और कूड़ा बीनने का काम करते थे। बीते 20 नवंबर को निशातगंज पांचवीं गली निवासी गुल्लू सोनकर ने दो लाख रुपये की टप्पेबाजी का मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोपितों ने पीड़ित को सऊदी अरब के दो नोट दिखाकर विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में बदलने का लालच दिया। इसके बाद पीड़ित को डालीगंज पुल के पास बुलाया गया। पीड़ित ने दो लाख रुपये दिए तो आरोपितों ने उसे कपड़े में लिपटी नोट के आकार की अखबार की गड्डी पकड़ा दी, जिसमें केवल छह नोट असली थे।

सीसी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की। इंस्पेक्टर के अनुसार दोनों लखनऊ, दिल्ली, मुंबई व अन्य शहरों में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बरामद विदेशी मुद्रा की कीमत 29 हजार रुपये से अधिक है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित यह विदेशी मुद्रा कहां से लाते थे।

इंस्पेक्टर के मुताबिक हसन करीब आठ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल बार्डर पार कर भारत आया था। बाद में वह दिल्ली में किराये पर रहने लगा। फर्जीवाड़ा कर दोनों ने दिल्ली के पते पर आधार कार्ड बनवाया और वहां कई टप्पेबाजी की घटनाएं कीं।