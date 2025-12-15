Fog In UP: कोहरे की वजह से चार उड़ानें निरस्त, देरी से पहुंची लखनऊ मेल सहित दो दर्जन ट्रेनें
कोहरे के कारण सोमवार को विमान सेवाएं और ट्रेनें प्रभावित रहीं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ानें निरस्त दी गईं। एयरलाइन कंपनियों ने दि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे के कारण सोमवार को विमान सेवाएं और ट्रेनें प्रभावित रहीं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ानें निरस्त दी गईं। एयरलाइन कंपनियों ने दिल्ली में कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी के चलते उड़ान सेवाओं के प्रभावित होने की जानकारी यात्रियों को दी। इसी तरह लखनऊ मेल और एसी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें सोमवार को भी लेट लतीफी का शिकार हुईं।
एयर इंडिया की उड़ान एआइ-2499 दिल्ली से लखनऊ सुबह छह की जगह नौ बजे उड़ान भर सकी।
लखनऊ से दिल्ली की इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई-2107 सुबह 8:30 की जगह 11:05 बजे रवाना हुई। वहीं, नई दिल्ली से आने वाली लखनऊ मेल 30 मिनट, बेगमपुरा एक्सप्रेस एक घंटा, 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस 3:30 घंटे, 12430 एसी एक्सप्रेस 1:45 घंटे,12232 चंडीगढ़ सुपरफास्ट 1:45 घंटे, 13010 दून एक्सप्रेस 1:01 घंटे, 15012 चंडीगढ़ लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 1:45 घंटे, 13308 गंगा सतलुज एक्सप्रेस 1:45 घंटे, शताब्दी एक्सप्रेस 2:33 घंटे की देरी से आई। रविवार रात 9:05 बजे लखनऊ आने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस रात 12:10 बजे लखनऊ पहुंची। इसी तरह नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली गोमती एक्सप्रेस भी तीन घंटे तक कोहरे में फंसी रही।
यह उड़ानें रहीं निरस्त
उड़ान संख्या- कहां से कहां
एआइ-3313 दिल्ली-लखनऊ
आइएक्स-190 रियाद-लखनऊ
आइएक्स-189 लखनऊ-रियाद
एआइ-3314 लखनऊ-दिल्ली
देरी से आयीं यह उड़ानें
उड़ान संख्या- कहां से कहां
6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ 6:15 घंटे
6ई-925 पटना-लखनऊ 3:35 घंटे
6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 55 मिनट
एआइ-1710 दिल्ली-लखनऊ 1 घंटा
6ई-6811 गोवा-लखनऊ 2:05 घंटा
6ई-6353 बेंगलुरु-लखनऊ 50 मिनट
आइएक्स-2049 लखनऊ-बेंगलुरु 1:17 घंटा
6ई-758 लखनऊ -दिल्ली 59 मिनट
6ई-399 लखनऊ- गोवा 2:20 घंटा
6ई-6222 लखनऊ-मुंबई 1 घंटा
6ई-2292 लखनऊ-दिल्ली 4:50 घंटा
6ई-435 लखनऊ-बेंगलुरु 3:20 घंटा
आइएक्स-1618 लखनऊ-दिल्ली 2:55 घंटा
एआइ-1877 लखनऊ-दिल्ली 55 मिनट
6ई-6166 लखनऊ-हैदराबाद 1:50 घंटा
एआइ-1821 लखनऊ-दिल्ली 40 मिनट
